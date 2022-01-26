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  • Adana'da FETÖ sanığı 2 eski öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası
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Adana'da FETÖ sanığı 2 eski öğretmene 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan 2 eski öğretmen, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:12
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.S. ve Ş.D. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütaalasında, sanıkların FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, örgüte ait sendikada üyelik kayıtlarının bulunduğunu ve FETÖ elebaşının çağrısından sonra örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıklarını belirterek, S.S. ve Ş.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklar, savunmalarında FETÖ üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

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