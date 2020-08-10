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  • Adana'da FETÖ sanığı iki eski polise 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı
Güncel

Adana'da FETÖ sanığı iki eski polise 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları iddiasıyla, polislikten ihraç edilen iki sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:38
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Polislikten ihraç edilen tutuksuz sanıklar S.D. ve C.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede beyanına yer verilen tanık M.E, 2007 yılında Van'da çalışırken polis memurlarının katıldığı FETÖ/PDY'nin sohbet toplantılarında aynı gruptaki C.K'nin da yer aldığını, onun evinde de sohbet toplantıları düzenlendiğini öne sürdü.

S.D. ve C.K'nin FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildikleri kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu anlaşılmakla. Şüphelilerin örgütle organik bağ içinde oldukları ve HTS kayıtlarının incelenmesinde haklarında FETÖ/PDY üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok şahısla yoğun telefon görüşme trafiğinin tespit edildiği ve örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

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