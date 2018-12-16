Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinin tespitine yönelik talimatları doğrultusunda yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında tespit edilen bir adrese İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Adreste arama yapan ekipler, hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen yakalama kararı bulunan A.Ç. ile aynı suçtan aranan eşi A.Z'yi yakaladı. Şüpheli A.Ç'nin örgütün sözde Şanlıurfa il imanı tarafından verilen talimatları yerine getirdiği ve finans işlerine baktığı öne sürüldü. Öte yandan, Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan D.E. isimli kadın şüpheli ile aynı suçtan Adıyaman Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan M.B.G. de saklandıkları yakınlarına ait evlerde gözaltına alındı.