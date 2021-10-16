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Adana'da gasp şüphelilerine operasyon

Adana'da gasp şüphelilerine yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

AA16 Ekim 2021 Cumartesi 07:03 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 07:03
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, gasp ve yağma suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.

Özel harekat polisleri, belirlenen adreslere koç boynuzuyla kapıları kırarak girerken, çok sayıda asayiş ekibi operasyonun yapıldığı mahallelerde çevre güvenliği aldı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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