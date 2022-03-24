Adana'da karısını öldüren cani için karar verildi

Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Fadime K'yi (44) öldürdükten sonra dün de Mustafalar Mahallesi'nde ikamet eden kızı E.Ö'yü öldürmek istediği iddiasıyla yakalanan Rahmi K'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karısını öldürdükten sonra 2 gün boyunca Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda gizlenip geceyi geçirdiği, ardından kızı E.Ö'nün evine gittiği belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Rahmi K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- OLAY

Rahmi K, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki eşi Fadime K'yi evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçmıştı.

Fadime K'nin, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve 2 çocuğuyla ayrı eve taşındığı öğrenilmişti.

Mustafalar Mahallesi'nde yaşayan kızı E.Ö'yü de öldürmek istediği öne sürülen Rahmi K, bölgede önlem alan jandarma ekiplerince elinde silahla kızının evine gittiği sırada yakalanmıştı.