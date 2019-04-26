Adana'da mahalle bekçileri, iki şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı

Merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda, durumundan şüphelendikleri iki kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Bekçiler, "Dur" ihtarına uymayan ve ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmek isteyen şüphelileri bir süre kovaladı.

Zanlıların bir evin bahçesine girdiğini telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildiren bekçilerin talebi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Girdikleri evin damından bitişikteki evlerin damına geçerek kaçmaya çalışan şüpheliler, 3 katlı bir evin çatısında bekçiler tarafından yakalandı.

Durumdan haberdar olan ve sokağa çıkan bazı mahalle sakinlerinin darbetmek istediği zanlılar, polis ekipleri tarafından araçla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen iki şüphelinin yaşlarının küçük olduğu, hırsızlık ve yaralama suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Öte yandan zanlıların, yakalanmadan önce Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir iş yerini de soymaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zanlıların kaçtığını gören ve ekiplere yardımcı olan mahalle sakini Mustafa Altıntop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir kişi, bizim evin kapısını açmak için zorladı, bir kişi ise karşıdaki evin bahçesine girdi. Bekçilerin de peşlerinden koştuğunu görünce diğer gelen ekipleri yönlendirdim. Ekipler, damdan dama atlayıp kaçmaya çalışan iki kişiyi 3 katlı evin damında yakaladı." dedi.