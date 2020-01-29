İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9438
  • EURO
    6,5481
  • ALTIN
    301.056
  • BIST100
    119802
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ operasyonu
Güncel

Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

IHA29.01.2020  07:11 - Güncelleme: 29.01.2020  07:11

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların evlerinin olduğu köşe başlarında özel harekat timleri güvenlik önlemleri aldı. Ardından koçbaşlarıyla söz konusu şahısların evlerin kapısı kırılarak içeri girildi. Söz konusu şahısların evleri didik didik arandı.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yan bakma kavgası can aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray Lemina için harekete geçiyor
Galatasaray Lemina için harekete geçiyor

Galatasaray Lemina için harekete geçiyor

Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet
Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet

Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet

Dev derbide düdük Ali Palabıyık'ın
Dev derbide düdük Ali Palabıyık'ın

Dev derbide düdük Ali Palabıyık'ın

Suudi Arabistan'dan şaşırtmayan 'sözde barış planı' çıkışı
Suudi Arabistan'dan şaşırtmayan 'sözde barış planı' çıkışı

Suudi Arabistan'dan şaşırtmayan 'sözde barış planı' çıkışı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.