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Adana'da ''şafak vakti'' uyuşturucu operasyonu

Adana'da haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik 'şafak vakti' uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

AA09 Haziran 2020 Salı 07:02 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 07:02
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Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ekipler, kapılarını koçbaşı ile kırarak girdikleri evlerde narkotik köpeğiyle aralama yaptı. Bu sırada bazı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Aramaların ardından gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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