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Adana'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan üniversite öğrencisi, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Emrah Gültekin, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Gültekin savunmasında, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını ileri sürerek, ''FETÖ ile bir bağlantım yoktur. Yunus kod adını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın ByLock kullanıcısı olduğu hususu dikkate alınarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Gültekin'e ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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