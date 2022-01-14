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Adana'da telefon dolandırıcılarına şafak operasyonu

Adana'da telefon dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 20 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA14 Ocak 2022 Cuma 08:50 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 08:50
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, para ve altın isteyerek dolandırıcılık yapan şebekeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Şebeke üyesi oldukları öne sürülen 20 kişinin adresini tespit eden ekipler, savcılığın haklarında yakalama kararı çıkartmasının arından bu sabah erken saatlerinde operasyon düzenledi. Adreslere baskın yapan polis ekipleri, aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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