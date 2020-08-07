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Adana'da terör örgütü PKK operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

IHA07 Ağustos 2020 Cuma 06:58 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 06:58
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Özel harekat timleri, koçbaşlarıyla evlerin kapılarını kırarak içeri girdi. İçere giren özel harekat timleri şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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