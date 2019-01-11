Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ye yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı

Kent merkezindeki 5 adrese düzenlenen operasyonda, B.G, N.H. ve İ.M. gözaltına alındı.

B.G'nin, terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurup yargılama yaptığı, N.H. ve İ.M'nin ise Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yönelik yapacağı olası harekat nedeniyle örgüte elaman kazandırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.