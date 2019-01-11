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Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ye yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

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Kent merkezindeki 5 adrese düzenlenen operasyonda, B.G, N.H. ve İ.M. gözaltına alındı.

B.G'nin, terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurup yargılama yaptığı, N.H. ve İ.M'nin ise Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yönelik yapacağı olası harekat nedeniyle örgüte elaman kazandırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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