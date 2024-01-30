Adana'da uyuşturucu satan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

Kiremithane Mahallesi'nde motosikletin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan ve 18 Temmuz 2023'te tutuklanan M.Ş.A. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polisin takip ettiği M.Ş.A'nın Kiremithane Mahallesi'nde gece vakti yol kenarında bekleyen H.A'ya motosikletin gövde kısmına gizlediği sentetik uyuşturucuyu peçeteye sarıp satarken yakalandığı belirtildi.

M.Ş.A'nın peçeteye sardığı uyuşturucuda parmak izinin tespit edildiği ve evinde hassas terazi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık M.Ş.A, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

