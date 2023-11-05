Adana'daki İncirlik Üssü önünde İsrail protesto edildi

Türkiye'nin farklı illerinden de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşların da destek verdiği konvoyda yer alanlar, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önünde bir araya geldi.

Grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak, saldırıları protesto etti.

Bu sırada gruptaki bazı kişiler İncirlik Üssü'ne girmeye çalışınca polis ekipleri müdahalede bulundu.

Daha sonra konuşma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İncirlik'e masada elleri güçlensin diye geldiklerini söyledi.

Anlaşma yapılarak Gazze'deki kadın ve çocukların buradan çıkarılacağını ifade eden Yıldırım, miting öncesi ve sırasında olay çıkaranların buna engel olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi bunu yapanlar Gazze'deki kadın ve çocukların ölümüne sebep olacaklar. Hiç farkında değiller. Bu nasıl bir aymazlık? Utanmıyor musunuz? Kaç kere size söyledim. Ben burada şunu söylüyorum; öfkemiz çok büyük, tutamıyoruz ama Türkiye elinden geleni yapıyor. Şu anda masada oturuyorlar. İslam dünyası bakın Avrupa'nın, Amerika'nın her yerinde eylemler var. İnşallah bu eylemler artacak."

Konuşması sürerken devam eden olaylara değinen Yıldırım, uyarıda bulunarak bu kişilerin üsse girmeye çalışmaktan vazgeçmesini istedi.

"Polis ile çatışmayın. Polisler en az sizin kadar Gazze konusunda duyarlı." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bizimle gelen aklıselim olan arkadaşlarla şu anda mesajımızı verdik, aldılar. Amerika bunu gördü ve duydu. Şimdi miting alanından inşallah sessizce ayrılacağız. Çünkü akşama kadar sürecek yeni mesajlarımız vardı. Ama ne yazık ki izin vermediler. Kendilerini tatmin ediyorlar. Şu anda anlaşmayı yapıp inşallah kadın ve çocukları çıkarmak için uğraşacağız."

Yıldırım, kendileriyle İncirlik Üssü önüne gelenlerin alanı terk etmelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"Tek söyleyeceğim şey Allah'ın izniyle İslam devletleri şu anda füzelerini inşallah İsrail'e doğru çevirecekler. O noktaya geldik. Cumhurbaşkanı'mız da inşallah gemilerle yardımları organize etme konusunda destek verecek, göreceksiniz. Bizler yeni gemiler satın alıyoruz. Allah'ın izniyle yeni gemiler satın alıyoruz. Hep beraber gideceğiz. İsrail yenildi, Gazze'ye 200 metre bile giremedi. İsrail her gün tanklarını kaybediyor, esir veriyor, askerlerini kaybediyor. Bizler de bu konuda yardımların gitmesi, ateşkesin olup oradan yaralıların, kadın ve çocukların çıkması görevini yerine getiriyoruz. Bizim görevimiz bu. Görevimizi baltalayacak herkes kadın ve çocuklara zarar verir. Kendi kadınlarımız ve çocuklarımız için nasıl iyi hastaneler istiyorsak şu anda Türkiye elinden geleni yapıyor. Masaya oturmuş durumda. Dünyanın gözü burada. Buradan güzel mesajlar verdik. Öfkemizi gösterdik. İnşallah hayırlı olur."

"POLİSE TAŞ ATANLARIN BİZİMLE İLGİSİ YOKTUR"

Yıldırım, polise taş ve şişe atanların kendileriyle hiçbir ilişkisi olmadığını dile getirdi.

Alandakilerin ayrılmasını isteyen Yıldırım, "Polise taş ve herhangi bir şey atanların bizimle ilgisi yoktur. Yazık ediyorsunuz. Şimdi buradan ayrılmazsanız bu işi büyütecekler ve Türkiye'yi bölecekler. Türkiye, şu anda polisiyle, askeriyle bütün birimleriyle Gazze'nin yanında. Birileri başka bir hesap yapıyor. Şimdi ayrılmak üzere ellerinizi kaldırın." dedi.

Miting öncesinde ve sırasında bazı kişiler, taş, şişe ve havai fişek atarak İncirlik Üssü'ne girmek istedi. Polis, üsse girmek isteyenleri tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek engelledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım da konuşması öncesindeki olaylar sırasında biber gazından etkilendi.

Açıklamanın ardından gruptaki bazı kişiler dağılırken, bazılarının üsse girmeye yönelik eylemi sürdü. Olaylar devam edince İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, seslendiği kalabalığın dağılmasını istedi.

Bir süre daha slogan atan grup, ardından dağıldı.