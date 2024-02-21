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Aday listelerindeki eksiklikler için yarına kadar süre verildi!

Siyasi partiler, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin aday listelerindeki eksiklikleri, yarına kadar tamamlayabilecek.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 10:31 - Güncelleme:
Aday listelerindeki eksiklikler için yarına kadar süre verildi!
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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, dün saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Seçim kurulları, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinde saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş siyasi partilerin ilçe başkanlıklarından, bu eksikliğin tamamlanmasını bugün isteyecek.

Siyasi partiler aday listesindeki eksiklikleri, yarına kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

Seçime katılacak siyasi partiler oy pusulasında şöyle sıralanıyor:

"1 AK Parti, 2 İYİ Parti, 3 Sol Parti, 4 Büyük Birlik Partisi, 5 Memleket Partisi, 6 Anavatan Partisi, 7 Demokratik Sol Parti, 8 Yeniden Refah Partisi, 9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10 Türkiye Komünist Partisi, 11 Anadolu Birliği Partisi, 12 Zafer Partisi, 13 Halkın Kurtuluş Partisi, 14 Türkiye Komünist Hareketi, 15 Bağımsız Türkiye Partisi, 16 Gelecek Partisi, 17 Yeni Türkiye Partisi, 18 CHP, 19 Emek Partisi, 20 HÜDA PAR, 21 Hak ve Özgürlükler Partisi, 22 Ocak Partisi, 23 Adalet Birlik Partisi, 24 Demokrat Parti, 25 Güç Birliği Partisi, 26 Millet Partisi, 27 Milli Yol Partisi, 28 Adalet Partisi, 29 Genç Parti, 30 Aydınlık Demokrasi Partisi, 31 MHP, 32 Türkiye İşçi Partisi, 33 Demokrasi ve Atılım Partisi, 34 Saadet Partisi ve 35 Vatan Partisi"

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