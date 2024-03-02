ADF'de dikkat çeken Gazze açıklaması: Türkiye'den başka detaylandıran ülke yok

Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi ve Büyükelçi Fatma Seniha Nükhet Hotar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADF'nin dünyanın en geniş katılımlı forumlarından olduğunu söyledi.

Forumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dünyaya verdiği mesajların çok kıymetli olduğunu belirten Hotar, özellikle Gazze konusunda Türkiye'den başka barışın nasıl olacağını detaylandıran başka ülke bulunmadığını kaydetti.

Hotar, Filistin'de barışın sürdürülebilir hale gelmesinin daha net şekilde dile getirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye dışındaki bütün devlet temsilcileri temenni mahiyetinde konuşmalar yapıyor. Kendi birliğimde barış konusunu çok daha yoğun olarak vurgulayacağım. Buradan aldığım mesajları öncelikle tüm birimlerle paylaşıp AiB'ten bu yönde bir mesaj çıkması, çalışmalar yapılması, projelere ağırlık verilmesi noktasında elimden geleni yapacağım." dedi.

"Dünyada barış, ülkelerin birbiriyle iyi geçinmesi gerekiyor." deniliyorsa bu söylemlerin her yerde hayata geçirilmesi gerektiğini anlatan Hotar, "Bu anlamda birlikten çıkacak bir ses ya da mesaj yapmaya çalıştığımız projelerin, ekonomik çevresel faaliyetin çok daha ötesinde bir kıymete sahip. O yapılanma ve işleyişe katkımızı bu yönde de koyarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

AiB'in 43 üyeden oluştuğunu anımsatan Hotar, "Birliğin AB üyesi olmayan ülkelerden seçilen 3 genel sekreter yardımcısından birisinin görevini yürütüyorum. Çok önemli bir görev. Ülkeme ve birliğe katkım olması gerektiğinin bilincindeyim. Sorumluluğum arttı. Uluslararası bir kuruluşta görev yapacak olmanın sorumluluğunu en üst düzeyde taşıyorum." diye konuştu.

