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Adin Hotel, bir kez daha mavi bayrak sertifikası almaya hak kazandı

Adin Hotel, bir kez daha Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen Mavi Bayrak Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:44 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:44
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Adin Hotel, 2020 yılında sahil ve deniz temizliğinin uluslararası standartlara uygun olduğunu belgeleyen Mavi Bayrak Sertifikası'nı almaya bir kez daha hak kazandı. Adin Hotel’den yapılan açıklamada, “Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın yüzme suyu kalitesini, çevre yönetimini, can güvenliğine dönük önlemleri ve çevre eğitimlerini göz önünde bulundurarak verdiği bu sertifikayla hem insan sağlığını hem de doğanın korunmasını önemseyen bir tesis olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Adin Hotel'de yolculuğumuza aynı özen ve dikkat ile devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. 

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