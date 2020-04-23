Adıyaman iftar ve sahur vakitleri, akşam ezanı saat kaçta? Diyanet Ramazan İmsakiyesi Adıyaman 2020 iftar ve sahur saatleri

23 Nisan 2020 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 12:33

Adıyaman Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından yayınlandı! Oruç ibadetini yerine getirecek kişilerin, Adıyaman iftar ve sahur vakti hakkında araştırmaları sürüyor. Adıyaman’da yaşayan vatandaşlar, 2020 Adıyaman iftar ve sahur saatleri hakkında araştırma yapıyor. 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayında oruç tutanların merak ettiği Adıyaman iftar vakti ve akşam ezanı saati araştırılan konulardan bir tanesi. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece başlayacak Ramazan ayında oruç ibadetleri yerine getirilecek. Adıyaman iftar ve sahur imsak vakitleri ile oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı geldi. Her yıl büyük sevinç ve huzurla karşılanan bu mübarek ay yine ibadetlerle geçirilecek. İslam âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu nedenle de ilk sahur ne zaman, ilk iftar vakti ne zaman saat kaçta gibi sorular cevabını aramaya başladı.

Mübarek Ramazan ayında oruç tutan müminler, sahur ve iftar için sofraya oturacaklar. Bu nedenle iftar vakti, sahur vakti ve akşam ezanı saatleri yakından takip ediliyor. Bu yıl Nisan ayında başlayan 2020 Ramazan ayı her yıl 11 gün geriye gitmektedir. Özellikle son 10 yıldır yaz mevsimine yakın dönemlere rastlamış olan oruç ayı yavaş yavaş ilkbahar mevsimine doğru gelmektedir. Miladi yıla göre Kameri (Hicri) yılın 11 gün eksiden ya da bir başka deyişle geriden başlaması nedeniyle her yıl başlangıç tarihi değişmektedir. Bu durum aynı zamanda yılın her döneminde oruç tutulmasına da vesile olur.

Adıyaman ilinde yaşayan vatandaşlar da Adıyaman iftar vakti ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Adıyaman için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 2020 Adıyaman iftar, sahur ve imsak vakitleri Ramazan imsakiyesi!

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ADIYAMAN'DA İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Adıyaman'da 04:04'e kadar gerçekleşecek.

ADIYAMAN'DA İLK İFTAR SAATİ KAÇTA?

Adıyaman'da ilk iftar vakti 19:18'de gerçekleşecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.