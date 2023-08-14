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Adıyaman'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 01:22 - Güncelleme:
Adıyaman'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
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Cevizpınar köyü Sengeto mezrasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

Yangın, köylülerinde de desteğiyle kontrol altına alındı.

Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Saygılı, şunları kaydetti:

"Şu an için itfaiye, orman müdürlüğü ve jandarma ekiplerimiz tarafından söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Köyün yerleşim birimine yakın bir yerde yangın durdurulmuş vaziyette. Aynı şekilde mezraya yakın bir kesimde de yangın kontrol altına alınmış durumda."

Köy halkının da yangına müdahale ettiğini aktaran Saygılı, "Yaklaşık 150 köylü, 45 köy korucusu, 45 jandarma personeli, 4 arazöz, 2 itfaiye aracımız, 5 orman müdahale aracımız, Pütürge, Gerger ve Kahta ilçelerinin orman işletme ekipleri tarafından çalışmalarımız yürütülüyor." dedi.

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