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Adıyaman'da orman yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, anız yakmak isteyen şahıs ormanı yaktı.

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
Adıyaman'da orman yangını
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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyü Aksu mevkiinde O.C., isimli şahıs, tarlasında bulunan buğday saplarını yaktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak meşe ormanına sıçradı.

Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gölbaşı ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda 6 hektarlık alanda alevler 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak O.C., isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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