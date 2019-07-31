Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda bulunan klima motorunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası dairede çıkan yangın apartmanı sardı. Sesi duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Evde kimsenin bulunmadığı olayda itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

Patlama ve yangın, dairede hasara neden oldu.