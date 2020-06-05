İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7628
  • EURO
    7,6825
  • ALTIN
    371.576
  • BIST100
    110297
Güncel

Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu

Adıyaman'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, BDP, HDP, Eğitim-Sen ve İHD'nin eski başkan ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

IHA05 Haziran 2020 Cuma 10:14 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 10:14
ABONE OL

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın illegal yapılanması olan Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik operasyon düzenledi. Adıyaman’da 6 adrese sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda HDP ve BDP’nin eski il eş başkanı A.K., eski Eğitim-Sen il başkanı, eski İHD Yürütme Kurulu üyesi A.Y. ile R.A., E.G. ve C.D. gözaltına alındı. Bir kişinin ise aramasının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirilirken, şahıslar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İstanbul'da ele geçirildi! Tamı tamına 61 bin litre

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.