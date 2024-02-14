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Güncel

Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da görev sırasında yüksekten düşme sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın cenazesi Karaman'da toprağa verildi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay son yolculuğuna uğurlandı
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Tuğay'ın cenazesi önce Ermenek ilçesi Katranlı köyündeki babaevine, ardından törenin düzenleneceği köy camisinin önüne getirildi.

Yakınlarının taziyeleri kabul ettiği Tuğay'ın eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı belirtildi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Tuğay, 9 Şubat Cuma günü görev esnasında yüksekten düşerek yaralanmış, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı.

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