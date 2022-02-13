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Adıyaman'da tamirhanede yangın

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı.

AA13 Şubat 2022 Pazar 22:32 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 22:32
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Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekipler, yaralanan 2 kişiyi iş yerinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Gölbaşı Devlet Hastanesine daha sonra da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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