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Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonu

Adıyaman'da, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettiği tespit edilen bir şahıs, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA26 Eylül 2023 Salı 17:40 - Güncelleme:
Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonu
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 2015 yılında Adıyaman kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettiği tespit edilen H.A., isimli şahsa operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince adresinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan H.A., sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

  • terör yardımı
  • Adıyaman tutuklama
  • PKK üyeliği

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