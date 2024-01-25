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Güncel

Adliye önünde havaya ateş etti... Gözaltına alındı

İstanbul Silivri'de, bir kişi hakkında, adliye önünde havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi uygulandı.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
Adliye önünde havaya ateş etti... Gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Silivri Adliyesi önünde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, kısa süre sonra N.S'yi gözaltına aldı.

Zanlının, taraflarından biri olduğu davanın duruşmasına girdiği, adliye çıkışında, davanın taraflarından başka bir gruptan, kendisine yönelebilecek saldırı ihtimalini bertaraf etmek için bu eylemi gerçekleştirdiği ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayda kullanılan silah, adliye yakınlarındaki bir mezarlıkta ele geçirildi.

N.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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