IHA 18 Haziran 2020 Perşembe 12:11 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 12:11

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı’nın karşısında bulunan Şehitler Sokak’ta saat 10.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile adliyeye gelen U.G. adliye çıkışı kendisini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan ve 3 yerinden vurulduğu tespit edilen U.G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırganın tabancasından çıkan kurşun ise park halindeki bir otomobilin de plakasına isabet ederek maddi hasara sebep oldu. Silahlı saldırgan kaçarken, polis yaptığı araştırma sonucu saldırıyı S.A.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.