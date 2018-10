Af son dakika haberleri 2018 Genel af çıkacak mı son durum nedir kimleri kapsıyor Başkan Erdoğan af açıklaması Af son dakika haberleri merak ediliyor. 2018 Genel af çıkacak mı son durum nedir Başkan Erdoğan af açıklaması ne oldu? Son dakika af haberleri an be an takip edilmeye devam ediliyor. Peki 2018’de af çıkacak mı? Af son dakika haberleri detaylarına haberimizde yer verdik. 2018 af haberlerinde son dakika gelişmeler neler? 2018 af yasası ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak kimler yararlanacak | Hangi suçlar affedilecek ?Af yasasında son durum araştırılıyor. Binlerce kişi af var mı 2018 son dakika, af çıkacak mı, MHP af teklifi neydi? af açıklamaları ve Af son dakika haberleri 2018 gibi konular ve soru başlıklarını sorgulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin hazırladığı ve Meclis'e sunmaya hazırlandığı af teklifine yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Haberimizin detaylarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında 'yargı içinde yasa dışı örgütlenmelere kamplaşmalara izin vermeyeceğiz' dedi. Gündemdeki af tartışmalarına da değinen Erdoğan 'Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

paylaş

tweetle

paylaş

0

0

0

0

0

0 x Af son dakika haberleri 2018 Genel af çıkacak mı son durum nedir Başkan Erdoğan açıklaması ne oldu? Son dakika af haberleri 2018! Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika genel af açıklaması haberimizde yer alıyor. Gündemde trend olan konulardan birisi de af çıkacak mı sorusu oldu. Peki af ve cezada son durum ne oldu? Cezaevi af son dakika 2018 detayları nelerdir? Peki bu sene af çıkacak mı? Genel af nedir? Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan af açıklaması şu şekilde; "Her iş gibi yargının da gerisinde sağlam bir zihni ve kalbi temel almak zorundayız. Adalet arayışı kıyamete kadar sürecek bir arayışın adı. Adalet ile hakikat, ahlak, devlet, toplum, birey, akıl, güç, erdem arasında ilişki kuran yüzlerce özlü söz var. Bir ülke için vicdanları yaralayan kararlara imza atan çarpık bir adalet sisteminin kaybettiği değer kadar ağır bir bedel yoktur. Bu sorunu çözmeden hiçbir hususun üstesinden gelemeyiz." "Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da artırmıştır. Hakim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir." Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır. AF ÇIKACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin hazırladığı ve Meclis'e sunmaya hazırlandığı af teklifine yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Haberimizin detaylarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında 'yargı içinde yasa dışı örgütlenmelere kamplaşmalara izin vermeyeceğiz' dedi. Gündemdeki af tartışmalarına da değinen Erdoğan 'Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri şu şekilde: "Her iş gibi yargının da gerisinde sağlam bir zihni ve kalbi temel almak zorundayız. Adalet arayışı kıyamete kadar sürecek bir arayışın adı. Adalet ile hakikat, ahlak, devlet, toplum, birey, akıl, güç, erdem arasında ilişki kuran yüzlerce özlü söz var. Bir ülke için vicdanları yaralayan kararlara imza atan çarpık bir adalet sisteminin kaybettiği değer kadar ağır bir bedel yoktur. Bu sorunu çözmeden hiçbir hususun üstesinden gelemeyiz." "Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da artırmıştır. Hakim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir." Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları: Milletimizle birlikte bu darbe girişimlerini başarısızlığa uğrattık. Terör örgünün adalet teşkilatındaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Bitmedi, daha var. Bunlar virüs ama temizleyeceğiz Yargı her zamankinden daha güçlü hale geldi, davalar daha kısa sürede sonuçlandırılıyor. Milletimizin bu önemli kuruma olan güveni artıyor Yasadışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur. Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım. Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. MHP’DEN AF TEKLİFİ NEYDİ? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin "Af teklifi"ne ilişkin, "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu düzenlemeyle bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır." dedi.Yıldız, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin af konusundaki kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı. 19 MAYIS 2018'DEN SONRA İŞLENEN SUÇLAR KAPSAM DIŞI" "Bugün itibarıyla ülkemizde bulunan 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274'tür. Cezaevlerimizde dün itibarıyla 194 bin 404 hükümlü, 59 bin 131 tutuklu olmak üzere toplam 253 bin 535 kişi bulunmaktadır." diyen Yıldız, cezaevleri ve infaz hukukuyla ilgili yeni bir düzenleme yapma, af çıkarma, bu sorunu çözme adına oluşan fikir ve söylemlerin, 2018 yılının mayıs ayı ortalarında toplumun tamamı tarafından dile getirildiğini savundu. CEZAEVLERİNDE 256 BİN KİŞİ VAR Tüm bu çalışmaların temelini cezaevlerindeki yoğunluk oluşturuyor. Peki cezaevlerindeki son durum ne? Adalet Bakanlığı, verilerine göre cezaevlerinde toplam 256 bin kişi bulunuyor. Cezaevlerinde en fazla uyuşturucu ticareti suçlusu bulunuyor. İŞTE O RAKAMLAR Cezaevinde bulunanların suç gruplarına dağılımı şöyle; Suç Toplam sayı Oran Uyuşturucu 51 bin 386 % 20 Terör 45 bin 968 % 18,2 Hırsızlık 33 bin 145 % 13,1 Adam öldürme 28 bin 274 % 11,2 Yaralama 25 bin 919 % 9,9 Yağma 22 bin 508 % 8,7 Cinsel suçlar 17 bin 66 % 6,8 Sahtecilik 6 bin 680 % 2,6 Suç örgütü 3 bin 798 % 1,2 Dolandırıcılık 3 bin 119 %1,2 Diğer 17 bin 415 % 6,8 91 BİNİ KAPSAM DIŞI MHP’nin teklifi bu suç gruplarından “adam öldürme”, “terör” ve “cinsel suçları” kapsam dışında bırakıyor. Bunlar, cezaevlerinde bulunanların yüzde 36.42’sine yani 91 bin 308’ine denk geliyor. Geri kalan 165 bin dolayında kişi MHP’nin ceza indirimi teklifi kapsamına giriyor. Bir af düzenlemesi veya ceza indiriminin yapılıp yapılmayacağı Adalet Bakanlığı’nın çalışmalarının tamamlamasının ardından netlik kazanacak. GENEL AF KONUSUNDA EN SON HABERLER NELERDİ? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten af açıklaması AF TEKLİFİ MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifine ilişkin çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Ömer Çelik, Adalet Bakanlığının bu konuda bir çalışma yaptığı gibi AK Parti'de Siyasi Hukuk İşleri Başkanlığının da bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Bu konuyla ilgili çeşitli isimler konuldu. Önce af olarak gündeme geldi daha sonra ceza indirimi olarak gündeme geldi. Artık içeriğe bakmak gerekiyor. Nihayetinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş bir tasarıdır. Tabii ki bununla ilgili bir görüş olgunlaştırılacaktır." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD ve Almanya ziyaretleri öncesinde ve seyahati sırasında da "Kişilere karşı suçların affedilmesine karşı olduklarını ancak devlete karşı suçlar konusunda konuyu gündeme alınabileceği" şeklinde açıklamalarını anımsatan Çelik, şöyle konuştu: "Henüz partideki çalışma, değerlendirme tamamlanmamıştır. Son aşamasındayız ama tam bir nokta koyulmamıştır. Bu konuda kararımız, olgunlaştığı zaman... Arkadaşlarımız bütünüyle gözden geçiriyorlar. Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Tabii ki kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu çalışma nihayetlendiği zaman Genel Başkanımıza sunulduktan sonra paylaşılacaktır." GENEL AF NEDİR? Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır. Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor; Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir. Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür. 74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez. Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir. Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir. Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir. RAHŞAN AFFI NEDİR? Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor. 9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır. Bu yasayla birlikte yaklaşık 23 bin hükümlü aftan yararlanarak salıverildi. Yasanın kapsamının değişmesiyle birlikte bu sayı 45 bini buldu. 2005 yılında 4 bin 715 kişi hakkındaki dava af yasası çerçevesinde ertelenmesi ortaya çıktı bu yüzden Rahşan Ecevit, yaptığı affı bu şekilde tanımlamıştı; “Ben affı garibanlar için istedim, katiller yararlandı” GENEL AF KANUNUN AMACI NEDİR? GENEL AF KANUNU NEDEN ÇIKACAK? Genel Af kanunun amacı; 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen, kanunda ayrı tutulanlar hariç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlardaki suçlar bakımından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir. Cezaların alt sınırının belirlenmesinde, TCK'nın 61'inci maddesindeki ölçütler esas alınarak, "teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezadan indirim yapılmasını gerektiren diğer şahsi sebepler"in göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Ceza indiriminin geri alınmasına ilişkin dair önemli açıklamalar kaydeden bulunan Feti Yıldız, ikinci madde uyarınca salıverilen hükümlülerin tahliye tarihine kadar kasıtlı bir suç işlemesi ve hapis cezasının kesinleşmesi durumun uygulanan indirimin geri alınarak, cezaların infazına başlanacağının altını çizdi. GENEL AF KANUNU NASIL UYGULANACAK? MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın gerçekleştirdiği açıklamalar ışığında; Genel Af kanunu kapsamındaki suçlardan ötürü hükümlü yahut tutuklu bulunanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilmektedir. İndirim uygulanmasının ardından infazı gereken ceza kalmaması halinde hükümlü salıverilmektedir. Sanık ve şüphelinin tutukluluk durumuna gelince; istinaf ve ve temyiz kanun yolunda ilk derece mahkemesiyle istinaf ceza dairesinde hükmolunan cezaların toplam süresi, kavuşturma evresindeyse iddianame ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunan suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı olmaktadır. Soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç ve suçların kanun maddesinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilmektedir. YORUMLAR 0

EN ÇOK YORUMLANANLAR İkinci Kosova Savaşı -Tarihte bugün 17 Ekim 1448 Kanseri önlemek mümkün mü? Suud basını: 15 kişilik tim gözaltına alındı WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde En Çok Okunanlar İran duyurdu: Öldürüldü 1 'Katillerin bilgilerine ulaşıldı' 2 Söylenti yetti: Fiyatlar düştü 3 Kaşıkçı görüşmesinden PKK'ya milyon dolarlık yardım çıktı 4 Ya temizleyin ya temizleriz 5