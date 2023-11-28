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Güncel

AFAD, Rize Ardeşen'de deniz kenarında kaybolan kadını arama çalışmaları başlattı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün geç saatlerde deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.

AA28 Kasım 2023 Salı 10:32 - Güncelleme:
AFAD, Rize Ardeşen'de deniz kenarında kaybolan kadını arama çalışmaları başlattı
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Fırtına ve yağış sonucu derelerden sahile taşınan odunları toplamak üzere Sahil Mahallesi mevkisinde deniz kenarına giden Zeynep Bekar'dan (52) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

AFAD ve polis ekipleri, dün geç saatlerden itibaren ulaşılamayan kadını bulmak için sahil ve çevresinde çalışma başlattı.

Bekar'ın yakınları da çalışmaları kıyıdan takip ediyor.

Zeynep Bekar'ın eşi Davut Bekar, eşinin yağışların ardından 2 gündür denizden odun toplamak için sahile geldiğini söyledi.

Eşinin kendisinden gizli odun toplamaya gittiğini belirten Bekar, "En son gittiğinde çıkamadı. Bekliyoruz. Allah'tan umut kesilmez. İnşallah bulunacak, Allah'ın izniyle. Bir çizmesini buldular. Numarasını, bilgisini emniyete verdim. İnşallah, en azından cesedini bulabilsek. Çok umudumuz kalmadı." dedi.

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