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AFAD şiddetli yağışa maruz kalan illere ilişkin açıklama yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Uşak, Afyon ve Konya'da şiddetli yağış sonucu meydan gelen su baskınları ve mahsur kalma olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 20:49 - Güncelleme:
AFAD şiddetli yağışa maruz kalan illere ilişkin açıklama yaptı
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AFAD'dan yapılan açıklamada, "2 Eylül tarihinde Uşak il genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları ve mahsur kalmalar meydana gelmiştir. Uşak İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 56 ihbar alınmıştır. Olay bölgesine Uşak il AFAD, İtfaiye, Emniyet ve Belediye ekipleri sevk edilmiştir. Meydana gelen yağışlar sonucu yapılan çalışmalara destek vermek üzere İzmir ve Afyonkarahisar illerinden personel ve motopomp görevlendirmesi yapılmıştır. Uşak ili Çay ilçesine bağlı Armutlu - Koçbeyli yolunda toprak kayması sonucu yolun ulaşıma kapalı olduğu öğrenilmiştir. Yol açma çalışmalarına devam edilmektedir." denildi.

Afyonkarahisar'daki aşırı yağışlar sonucu su baskınlarının meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Söz konusu baskınlara, İtfaiye ve Özel İdare ekipleri müdahale etmektedir. An itibariyle yağış, etkisini kaybetmiştir. 2 Eylül tarihinde Konya ili Tuzlukçu ilçesinde aşırı yağışlar sonucu yıldırım düşmesi meydana gelmiştir. Konya İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 2 ihbar alınmıştır. Yıldırım düşmesi sonucu bir vatandaşımızın yaralı olduğu bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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