AFAD'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümüne ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AFAD'ın depremin yıl dönümüne ilişkin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti; saatler hep 04.17...

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilen depremi anmak üzere, birinci yılın ardından, aynı gün ve saatte, 81 ilimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi'nde bir araya geldi.

Tüm Milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine!