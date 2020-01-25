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AFAD'dan açıklama!

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Elazığ ve Malatya'ya yapılacak yardımlar için gerekli bilgiler paylaşıldı.

Star.com.tr25.01.2020  19:16 - Güncelleme: 25.01.2020  20:07

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Elazığ ve Malatya'ya yapılacak yardımlar için gerekli bilgiler paylaşıldı.

AFAD yaptığı açıklamada "Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası vatandaşlarımızın depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımı tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımı için gerekli SMS ve hesap numaraları aşağıdadır. Saygıyla arz ederiz" ifadelerini kullandı.


SMS: DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzede vatandaşlarımıza 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

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