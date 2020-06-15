AFAD'dan Bingöl'deki depreme ilişkin yeni bilgilendirme

IHA 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:15

AFAD, Bingöl’deki depreme ilişkin bilgilendirme açıklamaları yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda AFAD, sekizinci açıklamasını yaptı. Saat 12.30 itibariyle elde edilen bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “14 Haziran 2020 tarihinde, saat 17.24’te merkez üssü Bingöl ili Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 3 deprem yaşanmış olup, toplam 159 artçı deprem kaydedilmiştir. 15 Haziran 2020 tarihi saat 09.51’de yine Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştır. Yaşanan bu deprem Erzurum, Erzincan ve Tunceli illerinde de hissedilmiştir. Devam eden saha çalışmalarında, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Bingöl Adaklı ilçesi Sevkar köyü ve Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünden gelen ihbarlarda bazı evlerde kısmi hasar meydana gelmiş olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir” denildi.

11 VATANDAŞIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 16 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 11 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 104’e, personel sayısı ise 841’e çıkarılmıştır. Beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğünü 6 bin 500’e, haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7’ye yükseltilmiştir” ifadelerine de yer verildi.

Açıklamada, bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetlerine ilişkin şunları kaydedildi:

“Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürülmektedir. Çalışmalara, 116’sı AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Jandarma, İtfaiye, Belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer STK’lardan toplam 841 personel ve 104 araç katılmaktadır.”

500 BİN TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ



Öte yandan, “Başkanlığımızca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir” bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, barınma ve beslenme ihtiyacına yönelik çalışmalara ilişkin ise “AFAD bölgesel lojistik destek depolarından, depremden etkilenen bölgelere yatak, battaniye, yastık çarşaf seti ile mutfak setleri sevk edilmiştir. Böylece alana toplam bin 602 çadır, 3 bin 248 yatak, 3 bin 300 yastık çarşaf seti ile 2 bin 52 mutfak seti gönderilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından, bölgeye 6 bin 500 kişilik sıcak yemek, bin kumanya ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti gönderilmiştir” denildi.