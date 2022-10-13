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AFAD'dan deprem testi uyarısı: Bu gece 00.00'da başlayacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacağını açıkladı.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 22:20 - Güncelleme:
AFAD'dan deprem testi uyarısı: Bu gece 00.00'da başlayacak
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılacak değişiklik sebebiyle Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" 1,0 üzerinde olan depremlerin yayımlanacağını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."

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