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AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama
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AFAD'dan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç'teki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:

"210 bin metrekarelik alan 8 sektöre ayrılarak tüm alanlar termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, dronlar ve fiziki arama ile havadan ve karadan sürekli taranmaktadır. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda; 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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