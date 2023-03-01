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AFAD'dan yeni kampanya: Tek tıkla afetzedelere ulaşıyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde” diyerek depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 21:05 - Güncelleme:
AFAD'dan yeni kampanya: Tek tıkla afetzedelere ulaşıyor
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AFAD depremzedelerin ihtiyaçların karşılanması için yeni bir kampanya başlattı. AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Yardım Market'te destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor; depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde" ifadelerine yer verdi.

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