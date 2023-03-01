AFAD'dan yeni kampanya: Tek tıkla afetzedelere ulaşıyor

AFAD depremzedelerin ihtiyaçların karşılanması için yeni bir kampanya başlattı. AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Yardım Market'te destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor; depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde" ifadelerine yer verdi.

AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla, afetzedelere ulaşıyor; depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor.



�� Desteklerimiz sepette,

❤️ Kalplerimiz afet bölgesinde...



�� https://t.co/hpdKuMskQI pic.twitter.com/9EXtl7pfCF — AFAD (@AFADBaskanlik) March 1, 2023