AFAD'dan yeni kampanya: Tek tıkla afetzedelere ulaşıyor

AFAD depremzedelerin ihtiyaçların karşılanması için yeni bir kampanya başlattı. AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Yardım Market'te destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor; depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde" ifadelerine yer verdi.
AFAD Yardım Markette destekleriniz tek tıkla, afetzedelere ulaşıyor; depremin yaraları Türkiye'nin dayanışması ile sarılıyor.— AFAD (@AFADBaskanlik) March 1, 2023
�� Desteklerimiz sepette,
❤️ Kalplerimiz afet bölgesinde...
�� https://t.co/hpdKuMskQI pic.twitter.com/9EXtl7pfCF