İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2023 Pazar / 24 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afet bölgesindeki seçmenler sandık başına gitti
Güncel

Afet bölgesindeki seçmenler sandık başına gitti

'Asrın felaketi' olarak isimlendirilen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'teki bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oyunu kullanmaya başladı.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 09:01 - Güncelleme:
Afet bölgesindeki seçmenler sandık başına gitti
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı.

Onikişubat ilçesinde Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta 753 bin 287 seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 2 bin 405 sandıkta oy kullanacak.

Gaziantep'te kent merkezinde ise vatandaşlar, okullarda tercihini yaptı. Depremlerden yoğun şekilde etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçesinde ise kurulan seçim konteynerleri vatandaşların oy kullanma işleminde kullanıldı.

Malatya ve Adıyaman'da ise depremi hasarsız atlatan okulların yanı sıra hasarlı okulların bulunduğu mahallelerle konteyner kentlere kurulan seçim konteynerlerinde demokrasi şöleni yaşandı.

Bölgedeki seçim konteynerlerinin olduğu alanlarda vatandaşların oy tercihi için yoğunluğa neden olduğu gözlendi.

Şanlıurfa ile Kilis'te ise vatandaşlar sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gitti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.