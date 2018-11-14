Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul: Afganistan isterse Türkiye barış konusunda yardıma hazır

Kabil'deki büyükelçilik binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertuğrul, "Afganistan isterse Türkiye barış konusunda yardıma hazır." dedi.

Türkiye'nin Afganistan'a refahın gelmesinden yana olduğunu ifade eden Ertuğrul, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin daha önce de Afganistan'da istikrarın sağlanması için büyük çabalar sarf ettiğini anlatan Ertuğrul, bu konuda bazı görüşmelere ev sahipliği yapıldığını aktardı.

Afganistan ile her alanda iş birliklerini sürdüreceklerini dile getiren Büyükelçi, "Türkiye olarak Afganistan ile ekonomik iş birliğimizi de güçlendiriyoruz, bu bağlamda, Türkiye-Afganistan arasında hava koridoru açıldı. Türk şirketleri Afganistan'da yatırım yapmaya başladı." diye konuştu.

- TİKA aracılığıyla yüzlerce proje gerçekleştirildi

Afganistan'da TİKA'nın gerçekleştirdiği projelerden bahseden Büyükelçi Ertuğrul, "Türkiye TİKA aracılığıyla Afganistan'da yüzlerce projeyi hayata geçirdi. Bunların çoğunu eğitim projeleri oluşturuyor. Yüzü aşkın okul yaptı ve bu okullarda binlerce öğrenci eğitim görüyor." dedi.

Ertuğrul, Türkiye ile Afganistan arasında geçmişten günümüze askeri alanında da çok iyi ilişkilerin olduğunu vurguladı.

"Askeri alanında çok iyi ilişkilerimiz oldu, şu an Türkiye Afgan polis ve askerlerini eğitiyor." diyen Ertuğrul, ayrıca Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini de Türk askerlerinin sağladığını anımsattı.

- Türkiye en çok insani yardım yapan ülke

Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yardım götürdüğünü aktaran Ertuğrul, Türkiye'nin 2018'de de en çok insani yardım yapan ülkelerin başında geldiğinin altını çizdi.

Ertuğrul, dünyada milyarlarca dolarlık yardım yapan Türkiye'nin bu yardımlar karşılığında herhangi bir beklentisinin olmadığına işaret etti.

Türkiye'nin yardımları kapsamında TİKA, Türk Kızılay, Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), AFAD ve diğer yardım kuruluşlarıyla Afganistan'da faaliyet yürüttüğünü hatırlatan Ertuğrul, Afganistan'ın Türkiye için ayrı bir yerinin olduğunu söyledi.

Ertuğrul, Afganistan'da yeni faaliyete başlayan Türk Kızılayının kısa süre içinde çok önemli ve verimli projelere imza attığının altını çizdi.

- Afganistan'daki FETÖ okullarını TMV devralıyor

Eğitim alanında faaliyet gösteren TMV'nin Afganistan'daki FETÖ okullarını devralmaya başladığını bildiren Ertuğrul, bu bağlamda Şibirgan'daki iki, Herat'ta bir lisenin resmen devralındığını aktardı.

Ertuğrul, iki ülke arasındaki eğitim anlaşması çerçevesinde devralınan okulların eğitim kalitesinin artırılacağını, yeni okulların açılacağını ve mevcut okulların modernizasyonunun yapılacağını kaydetti.