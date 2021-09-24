Afganistan sonrası telaşa kapıldılar: Türkiye ve Rusya süreci hızlandırabilir

star.com.tr 24 Eylül 2021 Cuma 11:47 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 11:47

İngiliz basını, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'yı tedirgin ettiğini yazdı.

YPG/PKK TEDİRGİN, TÜRKİYE VE RUSYA ABD'NİN GİDİŞİNİ HIZLANDIRABİLİR

ABD Başkanı Biden'ın Suriye'den ayrılmaya istekli olsa bile, Kabil sonrası eleştiriler sona erene kadar bekleyebileceği ifade edilirken İngiliz basını, "İşaretler SDG (YPG/PKK) için iyi değil. Biden, AUKUS anlaşmasıyla küresel rekabette Çin kaygısını açıkça belirtti. ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasıyla birlikte Suriye'deki durumun da sona ermesi anlamına geliyor" yorumunda bulundu.

İsrail ve Suudi Arabistan'ın ABD'nin Suriye'de kalmasını istediği belirtilirken terör örgütü YPG/PKK'ya verilen destek nedeniyle Türkiye'nin ABD'den Suriye'nin kuzeyinden ayrılmasını istediği vurgulandı.

Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla YPG/PKK mevzilerine yönelik operasyonlarını hızlandırdığına dikkat çekilen haberde, "Özellikle Suriye'de Türkiye ve Rusya arasındaki dinamikler önemli. Afganistan'daki gelişmelerin Suriye'de de yansımaları olabilir. Hem Rusya hem de Türkiye, hedeflerine ulaşmak için Afganistan'da gelişen olaylardan yararlanmaya çalışacak. Bu da eninde sonunda Amerika'nın gidişini hızlandırabilir" ifadelerine yer verildi.