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Afganistan'da terör örgütü Taliban'ın sözde maliye bakan yardımcısı Hakkani yakalandı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, terör örgütü Taliban'ın sözde maliye bakan yardımcısı Abdulcelil Hakkani'nin yakalandığı bildirildi.

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Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkani'nin, sahte pasaportla Spin Buldek sınırından Pakistan'a geçmek isterken İnterpol tarafından yakalandığı kaydedildi.
 
Hakkani'nin adı BM Yaptırımlar Listesi'nde yer alıyordu.
 
Taliban'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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