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Afrika basını: Türkiye kalıcı olmaya kararlı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle düzenlenen 'Türkiye-Afrika Medya Zirvesi' Afrika basınında geniş yer buldu. Afrika ülkeleri için önemli ortaklar arasında yer alan Türkiye'nin medya alanında yapacağı yatırımlarla Afrika'da kalıcı olmaya kararlı olduğu yorumu yapıldı.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
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Nijer Haber Ajansında (L'Agence Nigerienne De presse), Türkiye ile Afrika arasında son yıllarda ivme kazanan ilişkilerin altı çizilerek iletişim alanında da Türkiye'nin kıtada güçlü bir aktör olacağı ifade edildi.

Agence Ecofin'de, Afrika ülkeleri için önemli ortaklar arasında yer alan Türkiye'nin medya alanında yapacağı yatırımlarla Afrika'da kalıcı olmaya kararlı olduğu yorumu yapıldı.

Nijerya'nın en çok okunan gazetelerinden IndependentNgr, Anadolu Ajansı (AA) ile Nijerya Haber Ajansı (NAN) arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına dikkati çekerek, Türkiye'nin, 45 Afrika ülkesinden 80 gazeteciyi İstanbul'da bir araya getirdiği ve sektörün sorunlarına çözüm için önemli bir adım attığını belirtti.

Sudan'da yayımlanan Sudan Bulletin gazetesi de Türkiye'nin zirveyle, Türk ve Afrikalı gazeteciler arasındaki iş birliğini ve koordinasyonu artırmayı amaçladığı yorumunu yaptı.

İstanbul'da düzenlenen zirveye Türkiye ve Afrika'dan birçok kişi katıldı.

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