Afrin'de bombalı saldırı: 10 sivil yaralı

AA 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:25 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:02

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cinderes'te ekmek fırını yakınlarındaki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, bir sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Gün içinde Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 sivil yaralanmıştı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu saldırıları terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği üzerinde duruyor.



Suriye'nin kuzeyindeki Afrin’e bağlı Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği de patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

02.01.2021 günü saat 16.05 sıralarında ZDH Bölgesinde bulunan Cinderes ilçe merkezinde plakası ve sahibi belirlenemeyen araçta meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 sivil vatandaş (2 kadın, 1 erkek ağır yaralı) yaralanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.