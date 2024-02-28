HDP/DEM Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, adaylarını çektiklerini, CHP'yi destekleyeceklerini duyurdu. CHP İzmit adayı Hürriyet'in Afrin operasyonuyla ilgili paylaşımları gündeme gelince, DEM Genel Merkezi "Çekilmiyoruz" açıklaması yaptı.

HDP/DEM Parti, İzmit'te CHP ile 'kent uzlaşısı' adıyla ittifak kurduğunu duyurdu. DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, partinin İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını geri çektiğini açıkladı. Tan, "İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu" diyerek 31 Mart'ta CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceklerini açıkladı.

'GERİ ÇEKMEDİK'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Açıklamanın ardından CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in 22 Ocak 2018'de TSK'nın Afrin'de başlattığı operasyona destek verdiği paylaşımlarının gündeme gelmesi DEM'de rahatsızlığa neden oldu. DEM Parti sosyal medya hesabından "İzmit'te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP'li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır" mesajını yayınladı.

CHP'li Hürriyet, Afrin'de terör örgütüne atılan füzelerden birinin üzerine yazılan "Fatma Kaplan Hürriyet'e Afrin'den sevgiler TMYS Derneği" fotoğrafı şu notla paylaşmıştı: "Bu fotoğraf beni ağlattı. Hayatımda hiç bu kadar duygulandığımı ve onurlandığımı hatırlamıyorum. Bu fotoğraf siyasetteki bütün koltuklardan kıymetli. Siyasetin en büyük kazanımı..."



5 DEM'Lİ CHP LİSTESİNDE

Öte yandan Tuzla ve Eyüpsultan'da DEM'in adayları, CHP lehine çekildi ve parti olarak CHP'nin desteklenmesi kararı alındı. İlçe adaylığı için adı geçen isimler, CHP'nin listelerinden belediye meclis üyeliği için aday gösterildi. Buna göre DEM Parti, Tuzla'da 3 üyesini CHP listelerinden aday gösterdi.

Eyüpsultan'da da DEM Parti'nin 2 üyesi CHP listelerinde yer aldı. DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı Servet Güzel, CHP'nin Eyüp Belediye Meclis adayları arasında 3. sıraya yerleşti. DEM'li Hüseyin Cebe de, 9. sıradan aday gösterildi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart için yeniden aday gösterilen Hasan Özdemir, CHP Tuzla Belediye Meclis 3. sıraya konuldu. DEM'li Musa Avyüzen 15'inci, Dilek Ateş de 16'ncı sıradan CHP Tuzla Belediye Meclis adayı oldu.