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Afrin'i kana bulayacaklardı! PKK'lı 2 terörist kıskıvrak yakalandı

Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla yakalandı.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
Afrin'i kana bulayacaklardı! PKK'lı 2 terörist kıskıvrak yakalandı
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Edinilen bilgeye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalarla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye'de yapmayı planladığı eylem engellendi.

Emniyet ekiplerinin 18 Mayıs 2022'de Afrin Eşrefiye Mahallesi'ndeki bir restoranda canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristin yakalanmasının ardından aylarca süren takip neticesinde yarım kalan eylemi tamamlamak üzere örgüt tarafından eğitim verilerek Afrin bölgesine gönderilen L.T. ve A.Ş. isimli Suriye uyruklu 2 erkek örgüt mensubu daha gözaltına alındı.

Afrin merkezde bugün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 erkek örgüt mensubunun ifade işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Emniyet birimleri 18 Mayıs'ta Afrin Eşrefiye Mahallesi'nde canlı bomba eylemi hazırlığındaki M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristi, üzerlerinde yaklaşık 5 kilogram 600 gram bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı, 4 elektrikli fünye ve 2 uzaktan kumandalı devre ile yakalamıştı.

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