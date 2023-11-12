Afyonkarahisar'da 2 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kaza, İhsaniye ilçesinde bağlı Hacıbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (29) yönetiminde 34 NV 6079 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.Ç. (57), idaresindeki 41 AHB 987 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan araçlar refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü ile A.A. (21), D.A. (9) ve A.A. (56) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.