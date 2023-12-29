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Afyonkarahisar'da 2 firari FETÖ'cü eski polis yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hapis cezası ile aranan 2 eski polis memuru, polis operasyonuyla yakalandı.

İHA29 Aralık 2023 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 2 firari FETÖ'cü eski polis yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İncelemede FETÖ'ye üye olmak suçundan 2016 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, polis memuru olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç olan edilen ve 2 yıl 10 gün cezası bulunan Y.İ., kent merkezi Selçuklu Mahallesi'nde yakalandı.

2016 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, komiser yardımcısı olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç olan ve 6 yıl 10 ay 15 gün cezası bulunan A.D., Sandıklı ilçesinde yakalandı. Şahısların işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildikleri bildirildi.

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