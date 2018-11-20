Afyonkarahisar’da 3 terör şüphelisi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak HTŞ/FEC/ENC terör örgütü yanlısı hareket eden şahıs/grupların faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon kapsamında seçimde vatandaşların oy kullanmaması için merkez ve ilçelerimizde bildiri dağıttıkları, ibadethane ve vatandaşlarımız için dini ve manevi yönden önemli yerlerde yangın çıkartacakları yönünde bilgiler alınması üzerine şüpheli 3 şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet kurusıkı tabanca, bunlara ait 33 adet fişek, 3 adet Tevhid kitabı, tağut içerikli bildiri notu ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alındığı bildirilirken tahkikatların devam ettiği belirtildi.