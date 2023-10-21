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Afyonkarahisar'da bir araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde biri 1 yaşında bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

IHA21 Ekim 2023 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir araç şarampole devrildi: 5 yaralı
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Kaza, Bolvadin ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç., idaresindeki 03 AAL 387 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ardından yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte Ö.K., T.K., N.K. ve bir yaşındaki İ.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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