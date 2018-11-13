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Afyonkarahisar'da minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar Bolvadin'de, minibüsün traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, minibüsün traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
 
Alınan bilgiye göre, Yılmaz Ünlü idaresindeki 03 KH 840 plakalı minibüs, Bolvadin-Çay çevre yolunun 4. kilometresinde, M.T. yönetimindeki 03 AAH 289 traktörün römorkuna arkadan çarptı.
 
Kazada, minibüste bulunan Sibel Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Ünlü ile araçta bulunan Ahmet Taşkapulu, Halil İbrahim Biçer, Necati Kocaaslan ve Taner Ertürk yaralandı.
 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
 
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

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