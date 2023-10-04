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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Narkotik ekiplerinin Afyonkarahisar'da şüphelenilen evlere yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve mermi ele geçirildi.

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından 4 şahsın evine yapılan uyuşturucu baskınında 3,47 gram esrar ele geçirilirken şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiler göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen Ö.T. ve A.Ö. isimli şahısların evine baskın yapıldı. Yapılan baskında evde 2 adet hassas terazi, 3,47 gram 8 fişek satışa hazır halde uyuşturucu madde ve 100 adet mermi ele geçirildi. Baskın çerçevesinde A.G., O.Ü., isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem uygulanırken, Ö.T. ve A.Ö., isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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